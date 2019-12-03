Прямая трансляция показа мужской коллекции Dior, Pre-Fall 2020



Сегодня вечером в Майами пройдет показ мужской коллекции Dior, во время которого будет представлена коллаборация с основателем известной американской урбан-стритвир марки Stussy (появилась в 1980-е в Калифорнии) Шоном Стусси. Сенсация состоит в том, что Шон, чья одежда была популярна у представителей разных субкультур — от хип-хоп и серферов до панков, впервые за последние 20 лет участвует в настолько крупном проекте. По сути, это камбэк Стусси в фэшн-индустрию. Напомним, в 1996 году он покинул собственную марку по личным причинам. В своем Instagram он опубликовал изображение логотипа Dior и пригласительные на шоу, в которых уже можно увидеть новое прочтение лого и влияние эстетики граффити. На сайте «Коммерсантъ Стиль» прямая трансляция показа начнется в 2:30 по Москве.