Культурным связям крепнуть

Он начал работу в Нижегородском государственном лингвистическом университете. Открыл центр Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Норберт Конкой.

Президент Лингвистического Университета Борис Жигалев отметил особую роль в открытии Центра Почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде Элады Нагорной и выразил ей огромную благодарность от имени вуза.

На базе центра студенты будут изучать венгерский язык, что, как подчеркнул Борис Жигалев, значительно повысит их активность и привлекательность на рынке труда. Центр призван стать и своеобразным порталом культурной коммуникации между двумя странами.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказывал о Днях Венгрии, ежегодно проводившихся в Нижнем Новгороде с 2012 года. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в России Норберта Конкоя, благодаря этому нижегородцы уже знакомы с культурой Венгрии. Поэтому открытие Центра венгерского языка и культуры открывает новый этап в развитии связей между Венгрией и Нижним Новгородом.