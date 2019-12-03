Инвестиции в «золотые паспорта» не окупились для граждан Как рекомендации Еврокомиссии повлияют на популярность программ

Еврокомиссия просит Кипр объяснить отзыв «золотых паспортов». О планах страны аннулировать гражданство 26 человек стало известно в начале ноября. Все эти люди получили кипрские паспорта за крупные инвестиции в недвижимость. В январе Еврокомиссия раскритиковала подобные программы нескольких европейских стран. В частности, по мнению Брюсселя, Кипр и Мальта плохо проверяют потенциальных владельцев «золотых паспортов». Теперь Еврокомиссия хочет выяснить, планируют ли власти расследовать нарушения, за которые лишают своих инвесторов гражданства.

Чего добивается Брюссель? И как его требования повлияют на выдачу «золотых паспортов»? Юрист-международник компании Elma Global Олег Лемешко считает, что в будущем некоторым странам придется закрыть такие программы, но произойдет это не сразу: «То, что произошло с Кипром, это в известной степени исключение.

В странах Карибского бассейна и на Мальте к проверке клиентов были подключены международные компании, поэтому было практически невозможно просочиться туда людям с какими-то криминальными проблемами.

А Кипр проверял заявителей самостоятельно. Еврокомиссия просто уже выпустила в свое время такую рекомендацию — эти программы желательно закрыть. И государства, которые хотят их сохранить, обязаны направить какие-то письменные обоснования. Но Еврокомиссия не может это запретить.

Но эта ситуация с Кипром не повлияет на популярность таких программ гражданства по одной простой причине — есть определенный спрос. В будущем этот рынок будет более регулируемым. Потом, возможно, какие-то программы будут закрыты, но это будет некий вялотекущий процесс, растянутый на несколько лет».

Потенциальных граждан Мальты и Кипра заявления Еврокомиссии, похоже, не пугают. Спрос на «золотые паспорта» в последнее время даже вырос, пояснила глава пресс-службы компании Henley & Partners Полина Кулешова: «Мы не наблюдаем оттока интересующихся мальтийской и кипрской программами в настоящее время. Наоборот, есть определенный приток новых заявителей и интересантов, которые до этого информационного шума об инвестиционных программах Кипра и Мальты не знали. Россияне находятся не на первой строчке. Все же лидерами инвестиционной миграции по всему миру являются китайцы. Россияне идут где-то на втором-третьем месте, в зависимости от программы».

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По данным СМИ, среди тех, кого Кипр планирует лишить «золотого паспорта», девять россиян, в том числе миллиардер Олег Дерипаска. Впрочем, его представители информацию опровергли.

Илья Сизов