На реконструкцию водопровода на улице Дзержинского и мкрн Медведево в Ижевске потратят 20,4 млн рублей

МУП «Ижводоканал» реконструирует стальной водопровод на ул. Дзержинского и сети холодного водоснабжения в микрорайоне Медведево. Работы планируют завершить до 30 января 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Стоимость работ по реконструкции водопровода диаметром 500 мм на ул. Дзержинского составляет 12,9 млн руб., протяженность участка — 315 погонных метров. Обозначенный участок эксплуатируется более 50 лет, и давно требует ремонта. Его реконструкция производится методом санации без раскопки траншей.

Реконструкцию сетей холодного водоснабжения в мкрн Медвениво, построенных в 1974 году, оценили в 7,5 млн руб. Работы производятся открытым способом. Стальные трубопроводы заменят на полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протяженность участка составляет 980 погонных метров.