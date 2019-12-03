Приговор по делу о теракте в петербургском метро вынесут 10 декабря

Тройка судей 2-го Западного окружного военного суда удалилась в совещательную комнату для постановления приговора 11 фигурантам дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек. Приговор огласят 10 декабря.

В прениях гособвинение запросило для обвиняемых предельно суровые сроки. Для Аброра Азимова, его брата Акрама, а также братьев Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых прокурор Надежда Тихонова по совокупности предъявленных им обвинений запросила пожизненные сроки с отбыванием в колонии особого режима. Для Содика Ортикова гособвинитель предложила 28 лет колонии строгого режима, для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева и Дилмурада Муидинова гособвинитель просила по 27 лет колонии строгого режима. Для единственной женщины среди обвиняемых прокурор потребовала наказания в 20 лет колонии общего режима. Обвиняемым, по мнению прокурора, также нужно назначить штраф в размере 1 млн руб. каждому.

Защита в прениях просила оправдать всех фигурантов, ссылаясь на то, то к теракту в метро они непричастны, а доказательств их вины в материалах дела нет. Сами обвиняемые и в допросах на стадии судебного следствия, и в прениях сторон, и в последнем слове заявляли суду, что они приехали в Россию на заработки, о взрыве в метро узнали из СМИ и не понимают, почему оказались за решеткой, требуя от стороны обвинения «серьезных доказательств».

Дело о теракте в петербургском метро слушалось чуть больше полугода на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге. Фигурантов обвиняют во вступлении в террористическую группировку с целью организации терактов в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Шохиста Каримова и братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы отвечали за координацию группы. Братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов — за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. При обысках у некоторых из них нашли боеприпасы, а в квартире на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге — еще одну недоделанную бомбу в форме огнетушителя, аналогичную взорванной Джалиловым в вагоне метро. Трое фигурантов заявляли о пытках в «секретной тюрьме ФСБ», а еще шестеро жаловались на физическое и психологическое давление.

Подробнее о судебном процессе — в публикации “Ъ” «Не окажись они дома — их никто бы не задержал».

Марина Царева, Санкт-Петербург