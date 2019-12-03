«Росатом» может открыть на Южном Урале производство лекарств для онкобольных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа» (входит в госкорпорацию «Росатом») Александром Шибановым проработать возможность открытия на Южном Урале производства фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Как сообщают в пресс-службе главы региона, господин Текслер поручил первому вице-губернатору Ирине Гехт наладить взаимодействие с представителями корпорации для реализации как этих планов, так и других проектов, в том числе образовательных.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область, для которой из-за ее промышленной специфики онкологические заболевания являются актуальной проблемой, нуждается в развитии этого направления медицины. «При этом “Росатом” работает на территории области и тоже заинтересован в развитии этих технологий, - сказал губернатор. – Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты – в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более, база и основа для этого есть».