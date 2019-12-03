МИД Украины: мы хотим «Рукcита» — выхода России из Донбасса

Ожидания Украины от саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), запланированного на 9 декабря 2019 года, связаны с выходом России и ее вооруженных сил с территории Украины. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Наши главные ожидания от "нормандского саммита" и любых других форматов — это то, что я называю "Рукcит": мы хотим, чтобы Россия и российские силы покинули Украину»,— написал господин Пристайко.

«Рукcит» — по аналогии с английским «Брекcит» (Russia — Россия, exit — выход). «Брекcитом» назвали процедуру выхода Великобритании из Европейского союза.

Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. По данным “Ъ”, помимо саммита в Париже может состояться первая личная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле эту информацию подтвердили, уточнив, что формат встречи пока не определен. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча «не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия».

Подробнее о предполагаемой встрече президентов — в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».