Акционеры Inmarsat сняли свои возражения по покупке компании за $3,4 млрд

Один из крупнейших в мире спутниковых операторов, британская компания Inmarsat plc, уведомила регуляторов о том, что группа ее акционеров, ранее выступавшая против условий выкупа компании частными инвесторами, сняла свои возражения. Сегодня, 3 декабря, сделка будет представлена в суде, разрешение которого на сделку обязательно, после чего Inmarsat сделает новое заявление.

На покупку спутникового оператора претендует консорциум частных инвестфондов Apax Partners, Warburg Pincus, а также управляющая компания Канадского пенсионного фонда и управляющая компания Пенсионного фонда работников образования провинции Онтарио. В марте оферта консорциума на сумму $3,4 млрд была поддержана советом директоров Inmarsat, а спустя два месяца и большинством акционеров. Однако позднее несколько акционеров призвали компанию требовать от покупателей повышения суммы. Совет директоров заявил, что не намерен пересматривать условия оферты, а вчера консорциум инвесторов также отказался поднимать сумму предложения.

Евгений Хвостик