Детский омбудсмен добивается проверки органов опеки после спасения ребенка из выгребной ямы

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила прокуратуру Краснодарского края проверить работу органов опеки в отношении семьи девочки, найденной в яме уличного туалета. «Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки в последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры? Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики для того, чтобы это выяснить. И после будут делаться выводы о возможных вариантах жизнеустройства ребенка», - отметила госпожа Кузнецова.

Ребенок пропал 17 ноября, ее розыском родные не занимались, заявление о пропаже подала бабушка 19 ноября. После того, как девочку нашли в деревенском туалете на одном из хуторов Новокубанского района, она находилась в коме в реанимации. Сейчас ребенок переведен в палату, с девочкой работают психологи.

Елена Рыжкова