На базе СУМЗа построят завод минеральных удобрений за 4,8 млрд рублей

УГМК и ООО «Ультрамар» (логистический оператор, Санкт-Петербург) договорились о создании совместного предприятия для строительства завода по производству удобрения — сульфата аммония — на базе ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК). Соглашение об этом подписали гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит около 4,8 млрд руб. Мощность производства — 500 тыс. т в год. Проектирование и строительство завода планируется осуществить в течение четырех лет в два этапа отдельно стоящими линиями производительностью 250 тыс. т в год каждая. Предполагается, что строительные работы начнутся в конце 2020 года. В качестве поставщика оборудования и технологии предполагается компания GEA Messo P.T. (Германия).

«СУМЗ получит гарантированный сбыт серной кислоты в объеме 380 тыс. т ежегодно. Серная кислота производства СУМЗа высокого качества, соответствует всем нормам и требованиям законодательства к производству удобрений. Производимый продукт — кристаллический сульфат аммония с фракцией от 1-4 мм — пользуется максимальным спросом и не уступает по цене гранулированному», — говорится в сообщении УГМК. Планируемый срок окупаемости проекта составляет пять лет с учетом времени строительства.

Реализация проекта позволит СУМЗу вернуться на российский рынок минеральных удобрений, отмечает независимый аналитик Леонид Хазанов. Он напомнил, что ранее на предприятии существовал цех по выпуску двойного суперфосфата, который был закрыт в 2009 году. «Теперь же планируется наладить выпуск принципиального иного агрохимиката — сульфата аммония, который пользуется на рынке хорошим спросом благодаря наличию в его составе сразу двух питательных компонентов — азота и серы, а не одного как в случае аммиачной селитры. Однако новому производству еще предстоит завоевать свое место на рынке, учитывая широкий спектр существующих поставщиков, разных по масштабам, — "КуйбышевАзота", "Щекиноазота", Михайловского завода химических реактивов и других. В тоже время его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить переработку серной кислоты, являющейся побочным продуктом медеплавильного производства СУМЗа, который надо еще кому-то продать. Тем самым, СУМЗ сможет не только решить проблему с реализацией серной кислоты, но и расширить свою технологическую цепочку», — считает господин Хазанов.

Татьяна Дрогаева