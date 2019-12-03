Японского пенсионера арестовали за 24 тысячи звонков в службу поддержки мобильного оператора

71-летний житель Токио был арестован за то, что в течение двух лет постоянно звонил в службу поддержки своего сотового оператора, сообщает Le Figaro. В общей сложности за это время он позвонил в компанию около 24 тыс. раз, то есть в среднем за день он совершал 65 звонков. При этом звонил он не только с домашнего телефона, звонки с которого в службу поддержки оператора бесплатны, но и используя платные таксофоны.

Пенсионер жаловался на то, что телекоммуникационная компания KDDI не выполняет условия договора, оскорблял работников службы поддержки, а также требовал, чтобы руководство компании пришло к нему домой и извинилось за плохую работу. В итоге на прошлой неделе к нему домой пришли полицейские и арестовали пенсионера за «препятствование» нормальной работе компании.

Кирилл Сарханянц