Инфляционные ожидания россиян в ноябре снизились до 8,3%

В ноябре инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились на 0,3 п. п., до 8,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ (.pdf). Этот показатель снижается четвертый месяц подряд.

«За всю историю наблюдений только в апреле прошлого года оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции были ниже текущих»,— отмечает регулятор.

Оценка наблюдаемой инфляции за последние 12 месяцев составила 8,7% (–0,7 п. п.). Больше всего показатели наблюдаемой и ожидаемой инфляции снизились среди респондентов без сбережений — на 1 п. п. и 0,6 п.п. соответственно. Ожидания россиян, у которых есть накопления, остаются заметно ниже, говорится в комментарии ЦБ.

«В ноябре респонденты, как правило, реже, чем в октябре, говорили о значительном росте цен на большинство категорий товаров и услуг. Сильнее всего снизилась частота упоминания жилищно-коммунальных услуг, сыра и колбас, рыбы и морепродуктов, бензина и сахара»,— сообщает ЦБ. Регулятор также отмечает, что ответы респондентов согласуются с данными Росстата.

Напомним, в ноябре сошлись прогнозы по инфляции ЦБ, Минфина и Минэкономики, которые ранее расходились в своих оценках. Индекс потребительских цен в измерении «год к году» снизится к 3–3,5% на конец 2019 года, и продолжит снижаться на 2,5–3% в начале 2020 года, а к его концу снизится до 4%.

Подробности — в материале “Ъ” «Весь мир инфляций мы разрушим».