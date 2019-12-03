Суд взыскал с набережночелнинского «Электротранспорта» 70 млн рублей долга за лизинг городских автобусов

Арбитражный суд Татарстана решил взыскать с набережночелнинского МУП«Электротранспорт» 70,7 млн руб. долга по лизинговым платежам за 190 приобретенных автобусов "Нефаз". Средства должны быть перечислены в пользу АО «Лизинговая компания «КамАЗ», говорится в сообщении суда.

Суд установил, что в 2014 году стороны заключили три договора аренды городских автобусов НефАЗ. Позже стороны подписали еще несколько допсоглашений, согласно которым заявки на лизинг и графики платежей были изменены. АО «Лизинговая компания «КамАЗ» передала автобусы в лизинг, однако МУП «Электротранспорт» недобросовестно исполнило обязательство по уплате платежей. В итоге истец выставил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно оплатить накопившиеся долги. Их сумма превысила 70 млн руб. Однако, «Электротранспорт» требования проигнорировал, после чего истец решил обратиться в суд.

Суд рассмотрел иск АО «Лизинговая компания «КамАЗ» и полностью удовлетворил его. Помимо накопившихся долгов ответчику предстоит выплатить 200 тыс. руб. госпошлины. МУП «Электротранспорт» может подать апелляцию на решение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Татарстана.

"Ъ-Казань"