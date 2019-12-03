UniCredit сократит 8 тысяч рабочих мест

Итальянский банк UniCredit собирается сократить 8 тыс. рабочих мест, закрыть 500 отделений и провести первый за десятилетие обратный выкуп акций. Об этом во вторник заявил генеральный директор банка Жан-Пьер Мюстье во время представления стратегического плана на четыре года.

В последнее время UniCredit снова столкнулся с трудностями на фоне общего уменьшения прибыли европейских банков из-за снижения процентных ставок и замедления итальянской экономики, балансирующей на грани рецессии. Это свело на нет проводившуюся UniCredit в последние несколько лет масштабную программу реструктуризации — он распродал ряд активов для укрепления своего капитала, сократил пятую часть сотрудников и закрыл четверть отделений.

Нынешние меры, по мнению банка, должны помочь ему сэкономить €1 млрд. Господин Мюстье также рассказал, что UniCredit собирается получить одобрение регулятора на обратный выкуп акций на €2 млрд. К 2023 году банк планирует в общей сложности выплатить акционерам €8 млрд.

В последние полтора года появлялась информация о планах слияния UniCredit с другими европейскими банками, в том числе немецким Commerzbank и французским Socit Gnrale. Господин Мюстье заявил, что приоритетами банка являются доходность капитала и органический рост. «Никаких M&A и все… Мы отдаем предпочтение выкупу акций перед M&A»,— отметил он.

Яна Рождественская