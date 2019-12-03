Суд запретил деятельность двух кафе в Ростовской области

Ростовский областной суд по требованию прокуратуры запретил в деятельность кафе «Старый город» и «Город kids» в Сальске, сообщает пресс-служба суда. Поводом стали выявленные прокурорской проверкой нарушения правил пожарной безопасности и санитарного законодательства владельцем обоих кафе ИП Зайцевым И.А. Так, в зданиях отсутствовали огнетушители, системы оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, эвакуационный выход был загроможден батутом, отсутствовала возможность свободно открыть его без ключа. Хлеб с истекшим истекшим сроком годности хранился в морозильных камерах кафе, по кухне летали мухи, очищенный картофель долгое время хранился в холодильнике в емкости с водой. На предприятии также отсутствовал производственно-лабораторный контроль.

Ранее прокурор обращался с соответствующим иском в Сальский городской суд Ростовской области, но в удовлетворении исковых требований ему было отказано. Прокурор не согласился с принятым по делу решением и подал апелляционное представление. Ростовский областной суд встал на его сторону.

«При принятии такого решения, судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда исходила из того, что эксплуатируемые ИП Зайцевым И.А. здания, организации общественного питания и детской игровой комнаты в кафе ''Старый город'' и ''Город kids'' являются самовольно возведенными постройками, а использование таких построек в силу закона не допустимо»,— говорится в сообщении.

Кроме того, нарушения требований пожарной и санитарной безопасности могут создать угрозу жизни и здоровью людей, включая детей. Решение суда вступило в законную силу.

Дарья Голякова