В Орле могут создать резерв маршрутных автобусов

Мэрия Орла рассматривает возможность создания резерва автобусов в 10-15 машин, которые в случае забастовки перевозчиков смогут «заполнить пустоту в транспортной схеме». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Поручение по созданию такого реестра было дано мэром Орла Александром Муромским после невыхода на маршруты двух перевозчиков в минувшее воскресенье, когда начал функционировать новый маршрут общественного транспорта №29 «Школа №35 — станция Лужки». В рейс выходят восемь автобусов, периодичность следования — 17-20 минут. Автобусы, обслуживающие маршруты №1 «Станция Лужки — ул. Часовая», №22 «Школа №50 — станция Лужки», №59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» не вышли в рейс. В отношении индивидуальных предпринимателей, обслуживающих эти маршруты, проводится проверка. По ее результатам возможно расторжение муниципального контракта и внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков.

Ирина Лобанова