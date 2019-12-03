Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает об украшениях Chanel, которые будут представлены в Москве во флагманском бутике.

У французских ювелиров хорошо получается рассказывать про Россию. Chaumet в своей прошлогодней коллекции Les Mondes de Chaumet одну из трех частей посвятил русской зиме. Такой, какой бы мы все мечтали, чтобы она была: с искрящимся белоснежным снегом (его роль исполняли бесцветные бриллианты) и розовыми рассветами (сапфиры падпараджа). Цветовая гамма для ассоциаций с Россией очень нестандартная, оттого и получилось хорошо и изящно. Еще раньше в путешествие по России отправилась Клер Шуан и команда. Причем путешествие самое настоящее: дизайнеры Boucheron искали сюжеты и идеи для коллекции Splendeurs de Russie. Премьера ее состоялась летом 2014 года. Снежинки, архитектурные элементы деревянного зодчества, мозаики, блеск куполов — все это было очень здорово вписано в сюжет украшений. Никакой лубочности, чистое и незамутненное высокое ювелирное искусство.

Сложно после этих двух коллекций сказать что-то новое и необычное о России, но Chanel удалось: Le Paris Russe о России, в которой Шанель никогда не была, но которую заочно знала и любила. Она увидела ее глазами великих русских, ее друзей и возлюбленных. Серж Лифарь, Сергей Дягилев, Великий князь Дмитрий — неплохая компания. Представили коллекцию летом в Париже, я о ней уже рассказывала. Бриллиантовые броши-ордена, браслеты из золота с двуглавым орлом, колье, трансформирующееся в кокошник. Все, что хочется немедленно надеть и гордиться тем, что ты русский. Сейчас появилась редкая возможность эти украшения, а большая их часть создана в единственном экземпляре, увидеть и примерить. С настоящего момента и до окончания зимних праздников они пробудут в Москве в флагманском бутике Chanel.