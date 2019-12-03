«Лидерство бизнес-класса брокеры объясняют высокой конкуренцией»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о самом малочисленном сегмент в структуре предложений.

Квартира или апартаменты с собственной террасой традиционно ассоциируются с недвижимостью высокой ценовой категории, скорее всего, с элитной. Но и в более доступных проектах сегодня в реализации представлено достаточно много подобных предложений даже в комфорт-классе. Это, конечно, самый малочисленный сегмент в структуре предложений недвижимости с террасами. Эксперты компании «Метриум» обнаружили здесь только 5 жилых и апарт-комплексов, где к покупке предлагается данный формат. Два из них расположились на севере Москвы, по одному — в Южном, Восточном и Северо-Восточном округах. И в отличие от остальных сегментов, максимальная площадь террасы в комфорт-классе зафиксирована на довольно скромной отметке — 56 кв. м.

Проекты бизнес-класса — лидеры рынка по количеству предложений с террасами на столичном первичном рынке. 21 новостройка предлагает такие лоты. Даже в премиум-классе этот показатель составляет лишь 19 адресов, в элитном сегменте — 16. Наибольшее количество проектов бизнес-класса с террасами предлагается в Северном и Центральном административных округах — по четыре объекта. На западе и юго-западе представлено по три подобных объекта, а площадь самой просторной террасы в этом сегменте составляет уже почти 154 кв. м при стоимости лота в 33 млн руб. с жилой площадью около 164 кв.

Лидерство бизнес-класса в количестве проектов с террасами брокеры объясняют, прежде всего, высокой конкуренцией. Для успешной реализации своих объектов девелоперы часто предлагают различные опции, позволяющие выделить проект среди других на рынке. Это и апартаменты с террасами, патио, антресолями и даже каминами. Несмотря на то, что подобные объекты эксклюзивны и, как правило, самые дорогие, они являются хорошим маркетинговым инструментом и способствуют привлечению внимания к проекту в целом.