Пермьстат отметил значительный рост прибыли у предприятий Прикамья

Предприятия Пермского края получили за девять месяцев 2019 года положительный сальдированный финансовый результат в сумме 241,8 млрд руб., что на 69% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Данные опубликованы на сайте Пермьстата.

69% обследованных организаций Пермского края сработали с прибылью в объеме 252 млрд руб. Это на 51% выше показателя прошлого года. Сумма убытка нерентабельных предприятий уменьшилась на 57,4% и составила 10,2 млрд руб.

Основной объем сальдированной прибыли зафиксирован в промышленном производстве. 66% промпредприятий Прикамья работают с прибылью, совокупный объем которой указан в размере 234 млрд руб. Это на 53% больше результатов января — сентября 2018 года.