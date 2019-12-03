Ушел из жизни писатель Владимир Виниченко

В Перми на 74-м году жизни скончался писатель и публицист, один из основателей отделения общества «Мемориал» Владимир Виниченко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его супруга Татьяна Тихоновец.

Владимир Виниченко родился в Перми в 1946 году. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета и Высшие театральные курсы при ГИТИСе. Как сообщается на сайте энциклопедии Пермского края, в конце 1980-х годов Владимир Виниченко активно включился в политическую жизнь страны, был одним из основателей в Перми общества «Мемориал». За годы перестройки и реформ написал более 200 публицистических статей.

В 2012 году за сборник стихов для детей «День дарения, или Добро побаловать» получил всероссийскую литературную премию им. П. П. Бажова.