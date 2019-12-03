Экс-сотрудника белгородской ДПС будут судить за получение взяток

СКР по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению в 14 эпизодах получения взяток на общую сумму 250 тыс. руб. (ч.3 ст.290 УК РФ, ч.1 ст.291.2 УК РФ, ч.3 ст.30 — ч.3 ст.290 УК РФ) бывшего инспектора ДПС УМВД России по Белгороду. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства.

По данным следствия, с января по июль 2018 года инспектор ДПС брал взятки с пьяных водителей за не направление их на медицинское освидетельствование и не привлечение к административной ответственности. Взятки перечислялись на банковскую карту, оформленную на имя его знакомого. Суммы взяток составляли от 8 до 40 тыс. руб. — всего 250 тыс. руб. Чтобы исключить разоблачение, инспектор ДПС представлялся водителям другими именами, направлял смс-сообщения с номером банковской карты с абонентских номеров, оформленных на иных лиц.

О расследовании коррупции в воронежском ГИБДД — в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронежских гаишников начали штрафовать».

Ирина Лобанова