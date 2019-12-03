Mail.ru представила тизер своей «умной» колонки

Российская компания Mail.ru Group опубликовала новогоднее поздравление, в котором можно заметить концепт «умной» колонки с голосовым помощником «Маруся». Официально Mail.ru Group не анонсировала колонку, впервые о ней сообщили в СМИ в ноябре 2018 года. По другой информации, в компании планируют выпустить «умную» колонку до конца 2019 года.

Голосовой помощник «Маруся» находится в бета-тестировании с июня 2019 года. Он самообучается с помощью нейросетей и отвечает на вопросы, включает музыку, рассказывает о погоде и совершает другие действия. Инвестиции в проект составили $2 млн.

«Яндекс» представил свою колонку в октябре 2018 года. В марте «Яндекс» ограничил продажи умных колонок «Яндекс.Станция» лимитированной версии по подписке.

О колонке «Яндекса» читайте в публикации “Ъ”.

Евгений Федуненко