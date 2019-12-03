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ЕСПЧ присудил жителю Башкирии за пытки в полиции 25,35 тыс. евро компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 25 350 евро компенсации морального вреда жителю Башкирии Рудику Минибаеву, пострадавшему в 2006 году от действий полицейских. Решение было вынесено сегодня, сообщает организация «Комитет против пыток». Страсбургский суд признал, что в отношении Рудика Минибаева были нарушены статья Европейской конвенции, запрещающие пытки и жестокое обращение, гарантирующие право на эффективное расследование, на свободу и личную неприкосновенность.

В мае 2006 года Рудик Минибаев был доставлен в ОВД Бирска и был допрошен в качестве свидетеля по делу об изнасиловании и убийстве местной жительницы. Полицейские, как установил суд, выбивали из него показания с помощью пыток: заковали в наручники и связали веревками, а на голову надели пакет. После того, как задержанный отказался признаться в преступлении, его доставили в следственный отдел прокуратуры Башкирии, где продолжили пытать. Потерпевший позже рассказал, что следователь прокуратуры угрожал выколоть ему глаз и отрезать ухо, после чего он согласился на явку с повинной. В следственном изоляторе у подозреваемого зафиксировали обширные кровоподтеки в области плечевого сустава и подлопаточной области. Попытка защиты привлечь к ответственности сотрудников ОВД и прокуратуры результата не дала: до 2014 года прокуратура отказывала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Интересы Рудика Минибаева в ЕСПЧ представляли юристы Комитета против пыток, которые обратились в европейский суд в ноябре 2009 года, исчерпав все возможные способы защиты потерпевшего в России, отмечают в организации. К тому моменту Рудик Минибаев был признан судом виновным в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Он отбыл срок в колонии за изнасилование и жестокое убийство 18-летней студентки Бирского кооперативного техникума Татьяны Кузнецовой, которое совершил с тремя знакомыми — Романом Миндибаевым, Иваном Смирновым и Олегом Чижовым. После истязаний девушку засыпали снегом в овраге, где она скончалась. Осужденный вышел из колонии в 2016 году, сообщил представитель Комитета против пыток в Башкирии Евгений Литвинов. До того, как суд признал Рудика Минибаева виновным в изнасиловании, он в районном суде отсудил с Минфина РФ 100 тыс. руб. компенсации за незаконное уголовное преследование. Но позже это решение было отменено Верховным судом Башкирии по жалобе прокуратуры.

Ирина Самойлова


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