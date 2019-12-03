В Ставрополе планируют построить крупнейший на Юге России архивный центр

Федеральное архивное агентство планирует разместить в Ставрополе окружной филиал Государственного архива России, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. В новом архивном центре будут храниться документы федеральных органов и учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Он будет обслуживать 15 регионов России.

«Мы заинтересованы в размещении на территории Ставрополья такого объекта. Городу и краю это даст 260 рабочих мест, новые налоговые поступления. Необходимо проработать вопрос с выделением земельного участка и его обеспечением всей необходимой инженерной инфраструктурой»,— передает пресс-служба слова губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Новый архивный центр будет построен на площади до 2 га. Он будет состоять из двух корпусов: административного здания и самого хранилища. Архив будет рассчитан на 5 млн единиц хранения. Власти постараются расположить объект так, чтобы он не усилил транспортную нагрузку на улицы города.

Дарья Голякова