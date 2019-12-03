Руководители ИПОПАТ объяснили сбои движения автобусов в Ижевске

Руководство ИПОПАТ извинилось за участившиеся сбои движения и увеличение интервала на автобусных маршрутах в Ижевске перед пассажирами. Причинами этого стал износ парка, отсутствие средств на обновление и нехватка водителей, сообщили в пресс-службе компании.

Решить проблемы ИПОПАТ не позволяют рост цен на дизтопливо и запчасти — с 2015 года они подорожали более чем на 30%, а газомоторное топливо – на 80%. При этом тариф на перевозку за обозначенный период не менялся. Из-за отсутствия средств растет технический износ подвижного состава.

«Руководство и коллектив крупнейшего перевозчика Удмуртии, как и сотни пассажиров, ожидающих транспорт на остановке, крайне не удовлетворены такой ситуацией. Мы приносим извинения нашим постоянным пассажирам, которые привыкли к стабильной работе ИПОПАТ и сегодня вынуждены терпеть неудобства. Предпринимаем все, что наших силах, чтобы минимизировать последствия, которые влечет за собой старение автопарка. Руководство ИПОПАТ продолжает взаимодействие с органами власти города Ижевска и Удмуртии в поиске решений, которые позволили бы предприятию продолжить программу обновления, закупить новую технику для удобства и комфорта пассажиров»,— говорится в сообщении компании.