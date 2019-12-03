Управделами главы Башкирии оплатит VIP-обслуживание в аэропорту на 1 млн рублей

Управление делами Башкирии намерено по итогам аукциона заказать у субъектов малого предпринимательства услуги VIP-обслуживания в международном аэропорту Уфы (принадлежит республике). С исполнителем планируется подписать контракт на 2020 год стоимостью до 1 млн руб. Аукцион назначен на 13 декабря.

Контракт предусматривает аренду зала для переговоров (от 3 до 5 тыс. в час), возможность проезда транспорта с VIP-клиентом на борту на территорию аэродрома (5 тыс. руб.), обслуживание в VIP-зале (3 тыс. руб.), индивидуальный подъезд и парковку для автотранспорта (500 руб.).

Полная стоимость разового пакета услуг, предполагающего также возможность индивидуальной регистрации багажа и поднос ручной клади к борту самолета, отдельное прохождение контроля службы безопасности, ускоренное прохождение таможенного и паспортного контроля на международных линиях, обслуживание двух провожающих или встречающих лиц, в аукционной документации определена в 26,5 тыс. руб.

Ирина Самойлова