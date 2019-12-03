Росатом купил долю в группе «Дело»

Группа компаний «Дело» (принадлежит новороссийскому бизнесмену Сергею Шишкареву) заявила об оформлении сделки по приобретению АО «Атомный энергопромышленный комплекс», принадлежащий «Росатому», неконтрольной доли участия в уставном капитале ООО «Управляющая компания "Дело"». «Группа компаний "Дело" совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», - прокомментировал сделку президент Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

27 ноября 2019 года компания ООО «Дело-Центр», входящая в Группу компаний «Дело», выиграла аукцион по приобретению 50% плюс две акции «ТрансКонтейнера» - крупнейшего контейнерного оператора России.

Елена Рыжкова