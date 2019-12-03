В Южноуральске рабочий погиб при падении с вышки сотовой связи

На крыше многоэтажного дома в Южноуральске нашли тело рабочего в травмами, которые характерны для падения с высоты. Как сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области, по этому факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, рабочий погиб в результате падения с высоты 15 метров при выполнении монтажа на вышке мобильной связи. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента, по результатам примут процессуальное решение.