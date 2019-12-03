Обрушенный мост в Оренбурге восстановят после окончания следственных действий

Завалы на месте обрушения моста по ул. Терешковой в Оренбурге начнут разбирать после окончания следственных действий. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на зампреда правительства – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина.

«Со вчерашнего вечера место происшествия оцеплено, привлечено 15 единиц спецтехники. На месте работают специалисты Следственного комитета Оренбургской области. Организованы объездные пути по Загородному шоссе Оренбурга, выставлены барьеры временного ограждения»,– говорится в сообщении.

Инцидент с обрушением нескольких пролетов виадука произошел в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.

Георгий Портнов