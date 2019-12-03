Владимир Парпула назначен прокурором Павловского района Краснодарского края

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил Владимира Парпулу прокурором Павловского района Краснодарского края, сообщили в ведомстве. Владимир Парпула окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета в 2007 году, с того же времени служит в органах прокуратуры Краснодарского края.

Начал службу в должности помощника прокурора Абинского района, затем занимал должности первого заместителя Туапсинского межрайонного прокурора и заместителя прокурора города Геленджика. Владимир Парпула имеет классный чин советника юстиции.

Анна Перова, Краснодар