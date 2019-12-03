В Ростове-на-Дону 19-летний чеченец получил срок за содействие терроризму

Южный окружной военный суд признал вину 19-летнего уроженца Чеченской Республики Сослана Абубакарова, проживавшего на момент преступления в Германии, в вербовке своих знакомых в международную террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Ему назначено два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, Абубакаров, обвиняемый в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), проживал в Германии и общался со своими чеченскими приятелями в мессенджере, с февраля по сентябрь 2017 года он смог склонить двух знакомых к участию в ИГ. Они были задержаны правоохранителями при попытке уехать к боевикам в Сирию. По запросу Генпрокуратуры Абубакаров был депортирован из Германии в августе нынешнего года. Он частично признал свою вину. Суд при вынесении наказания учел, что Абубакаров был несовершеннолетним, когда вербовал к террористам своих друзей.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону