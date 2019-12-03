Пензенским медикам вручили ключи от пяти реанимобилей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил представителям бригад реанимации и специализированных кардиологических бригад ключи от восьми новых автомобилей, приобретенных за счет регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По его словам, за последние два года автопарк скорой помощи удалось заменить на 80%. До конца года планируется получить еще 20 машин по федеральной программе.

Из закупленных машин пять – реанимобили (класс С). Два из них закрепят за Пензенской областной клинической больницей имени Бурденко и за педиатрической бригады анестезиологии-реанимации Пензенской областной детской клинической больницей имени Филатова.

Иван Сергеев