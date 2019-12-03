Глава Ставрополья предложил ограничить продажу никотиносодержащих смесей в стране

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирова предложил законодательно ограничить продажу никотиносодержащих смесей в России, в частности, так называемых «снюсов», сообщает пресс-служба главы края. Эта категория продукции не попадает под действие федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Правительство региона совместно с краевой Думой разработают соответствующий законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих изделий в стране. Уже в начале следующего года его планируют внести в Госдуму РФ.

«Мы должны оперативно реагировать на новые угрозы и делать все возможное, чтобы в первую очередь защитить от опасности детей»,— передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Он также поручил министерству образования края усилить профилактическую и разъяснительную работу в образовательных учреждениях.

Дарья Голякова