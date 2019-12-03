«В США можно побывать в четырех штатах одновременно»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о самой большой пустыне, «четырех углах» и островах Маврикий, Ратманова и Крузенштерна.

Сегодня о тех географических фактах, о которых вам вряд ли расскажут в школе. О том, например, что самая большая пустыня на Земле находится в Антарктике. Пустыня — это вовсе не обязательно изнуряющий зной и пески. На самом деле это сухое место, где очень мало осадков — меньше 250 мм в год. Так что пустыней считают и холодные места, где выпадает мало снега. В результате Сахара лишь вторая по величине. Казалось бы, невозможно сыграть в футбол двум командам, которые находятся в разных полушариях. Ан, нет! Экватор делит пополам поле на стадионе «Милтон Корреа» в Бразилии. А в США можно, как это ни парадоксально, побывать в четырех штатах одновременно. «Четыре угла» — так называется место, где встречаются границы штатов Аризона, Юта, Колорадо и Нью-Мексико.

На острове Маврикий близ деревни Шамарель есть дюны, которые состоят из песков семи разных цветов — красный, коричневый, фиолетовый, зеленый, голубой, пурпурный и желтый. Эти пески расположены в разных слоях дюн. Если их смешать в ладонях удивительно, но факт, в скором времени они все равно разделятся по своим цветовым сегментам. Между островами Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе проходит морская граница России и США. По ней идет и линия перемены дат. Поэтому, когда на американском острове Крузенштерна 6.00 утра субботы, то на российском Ратманова — уже 9.00 утра, но только следующего дня — воскресенья. Продолжим как-нибудь уроки забавной географии.