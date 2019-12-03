Возбуждено уголовное дело о халатности врача, принявшего чужие анализы вместо Владимира Васильева

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении врача «ЦГБ №24» по ч. 1 с. 293 УК РФ (Халатность). Как пояснил глава отдела Сергей Мальцев, речь идет об эпизоде, связанном с резонансным ДТП в Екатеринбурге на перекрестке Малышева и Московской.

Авария произошла 4 августа в 5.55 утра. По данным ГИБДД, Владимир Васильев двигался на автомобиле KIA Rio по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрестке с Московской он по касательной задел автомобиль Ssang Yong, затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, который стоял на перекрестке на красный сигнал. В результате удара Lada столкнулся с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. Водитель и пассажир Lada погибли на месте. Сразу после инцидента свидетели записали видеоролики, в которых видно, как вел себя виновник аварии. Предполагалось, что он находился под сильным наркотическим либо алкогольным опьянением.

Как сообщил региональный СУ СКР, Владимира Васильева доставили на скорой помощи в приемное отделение «ЦГБ №24» в 7 утра. По версии следствия, подозреваемый врач «не произвел лично отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, не проконтролировал процесс и не обеспечил надлежащих условий. При этом медсестра оставила емкость для сбора анализов в присутствии отца водителя, а затем покинула помещение.

В итоге отец Васильева сдал анализы за сына, которые показали отсутствие состояния опьянения водителя. Впоследствии было установлено, что анализы принадлежали отцу. «Следствие полагает, что указанные халатные действия врача повлекли существенное нарушение прав граждан, пострадавших в ДТП - прав на судебную защиту, доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Из-за подмены мочи военные следователи Следственного комитета России (СКР) в Екатеринбурге проводят проверку в отношении отца, полковника Андрея Васильева. По сведениям «Ъ-Урал», его действия проверяют по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Максимальаня санкция по данной статье — арест на полгода.

Напомним, в отношении Владимира Васильева сейчас расследуется два уголовных дела по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Дарья Соколова