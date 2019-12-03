Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 4,4 млрд рублей

Общая выручка предприятий-резидентов Особой экономической зоны «Тольятти» по итогам третьего квартала текущего года увеличилась на 45%. Она составила более 4,4 млрд руб. Об этом сообщает ОЭЗ «Тольятти».

«Внушительная динамика связана как с развитием существующих производств, так и с появлением новых. За указанный период в ОЭЗ запущен завод ООО “ПМ-Композит”, которое продолжает курс на диверсификацию видов производств на инвестплощадке»,– говорится в сообщении.

Объем инвестиций в проект превысил 770 млн руб. Кроме того, в июле на территории ОЭЗ «Тольятти» начало работу российско-сербское предприятие «Гумма лайн». Оно занимается автокомпонентным производством резинотехнических изделий.

Продукция поставляется на заводы Renault-Nissan-АВТОВАЗ, «ГАЗ», «УАЗ», а также на площадку ФГУП «НАМИ», производящего автомобили Aurus. В проект было вложено более 120 млн руб.

Еще одним важным событием третьего квартала текущего года стало открытие индустриального парка. На его территории будут созданы производственные площади для сдачи в аренду резидентам.

Георгий Портнов