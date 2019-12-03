Проблемы котельных в Нытве прилетел решать высокопоставленный газовик

Как стало известно "Ъ-Прикамье", сегодня в Пермь прибыл начальник управления теплоэнергетики ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Тельнов. По информации "Ъ-Прикамье", высокопоставленный газовик, а до недавнего времени — премьер-министр правительства Карелии, будет разбираться с причинами задержки ввода в эксплуатацию котельных АО «Газпром теплоэнерго». Визит газовика продлится два дня.

Две котельные, каждая мощностью 32 МВт, построены еще в 2018 году, но компания не может их сдать. В их строительство было инвестировано 650 млн руб. На этот раз газовикам мешало отсутствие тарифа и актуализированной схемы теплоснабжения Нытвы. По другой версии, частично в задержке виноваты и сами газовики — якобы документы по теме у чиновников запросила прокуратура по жалобе самого инвестора.

Отметим, что тариф для Нытвы «Газпром теплоэнерго» уже получило.