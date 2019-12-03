Юмористы из телепроекта «Импровизация»

3 декабря в концертном комплексе имени В.В. Маяковского (Красный проспект, 15) пройдет, пожалуй, самое необычное и неожиданное представление за историю. Участники телевизионного проекта «Импровизация» на канале ТНТ выйдут на сцену без заготовок и сценария, чтобы на личном примере показать, что такое настоящий юмор. Участники коллектива — это четыре юмориста: Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и Антон Шастун, которые уже не раз доказывали с экрана телевизора, что действительно являются мастерами своего дела. Каждое новое шоу уникально и неповторимо, а участие в нем принимают непосредственно сами зрители. «У нас в шоу нет заготовок, все меняется из раза в раз»,— подчеркивают участники коллектива. Молодые юмористы не боятся экспериментировать и точно уверены, что зритель на концерте получит настоящее удовольствие.

Начало в 19:00.

Цена билета: 1300–2500 руб.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: канал ТНТ