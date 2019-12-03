Группа «Хлеб» в «Подземке»

7 декабря в лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) выступит легендарная группа «Хлеб». Эти музыканты в свое время стали первопроходцами в жанре русского сатирического рэпа и сразу завоевали внимание аудитории. Они рифмуют слова «рэп» и «хлеб», тем самым пародируя известных российских и западных музыкантов. После выхода песни «Чай сахар» участники коллектива стали очень востребованными, и уже успели побывать в гостях у «Вечернего Урганта», записать клип в Лас-Вегасе и выпустить клип с группой «Серебро». Участники коллектива не боятся экспериментов, они постоянно делают что-то новое, яркое, необычное. Концерты, как правило, собирают аншлаг, а в зале стоит атмосфера небольшого безумия.

Начало в 19:00.

Цена билета: 1300–1700 руб.

Возрастное ограничение: 12+