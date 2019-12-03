Фольклорный ансамбль «Рождество» с юбилейным концертом

13 декабря в Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Красный проспект, 18/1) выступит фольклорный ансамбль «Рождество». Концерт связан с юбилеем — в этом году ансамблю исполняется 25 лет! На сцене прозвучат лучшие народные песни в оригинальных аранжировках артистов ансамбля, а также любимые популярные песни советских композиторов. Интересно и то, что поклонники творчества коллектива не имеют определенного ценза: на концерт приходят все — от мала до велика, как говорится! Слушателей объединяет одно: любовь к народной музыке, танцам и душевной энергетике, которая царит на выступлениях.

Начало в 19:00.

Цена билета: 300–800 руб.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: www.vk.com/folkrozhdestvo