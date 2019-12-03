Актер, сыгравший роль легендарного вратаря: о съемках, футболе и кинокритиках

В год 90-летия самого знаменитого вратаря на киноэкраны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Главную роль в киноленте сыграл молодой артист – Александр Фокин.



Александр, расскажите, где проходили съемки?

Проект долгоиграющий, снимали на протяжении трех лет. Было несколько локаций: Болгария, Крым, Москва и Подмосковье. В Химках, например, снимали ночью под проливным дождем. На улице начало сентября, 3-4 градуса, а мы в одних шортиках. Зато получилось полностью воссоздать атмосферу почти реального матча.

Работая над ролью на чем делали акцент?

Я старался не отделять человека и футболиста в своей роли. Для меня советские люди – добрые, открытые и мужественные. В тоже время, хотелось, чтобы мой персонаж был убедителен на футбольном поле, поэтому старался копировать его пластику, жесты, манеру поведения на поле.

До съемок увлекались футболом?

Я футбол люблю с детства: до 14 лет – школа, футбол во дворе. Чаще по полю бегал, реже стоял на воротах. В подростковом возрасте интересы поменялись, но навыки остались. Хорошо, что у людей есть мышечная память. Для съемок меня тренировал Василий Фролов, внук Льва Яшина. Он опытный футболист, научил меня разным приемам.

Во время съемок общались с женой Льва Яшина?

Мы встречались один раз во время съемок. У нас, как раз были парные сцены с актрисой Юлией Хныниной, которая играла роль Валентины Тимофеевны – жены Льва Яшина. Мы встретились втроем за чашкой кофе, поговорили о жизни, обсудили какие-то сцены. Она очень приятная женщина.

Тренера вашего героя сыграл актер Алексей Гуськов. Как с ним работалось?

Алексей Геннадиевич Гуськов – очень опытный артист. Я бы не сказал, что мы постоянно разговаривали, общались между дублями, он скорее был такой «японский сенсей». В целом, я с большим удовольствием наблюдал за его работой в кадре, это, кстати, касается и других опытных артистов – разглядывал их можно сказать под увеличительным стеклом.

Не боитесь кинокритиков, они всегда найдут к чему придраться?

Я готов ко всему. Найдутся и те, кто скажут «надо было другого артиста брать», «он не умеет стоять на воротах». Могу сказать одно, я делал свою работу честно, с большой любовью к Льву Яшину и его семье. Если бы мне предложили еще раз сняться в похожем кино, я бы сразу согласился!

Расскажите немного про свой творческий путь: как выбрали профессию актера?

С выбором профессии у меня достаточно интересный опыт. В 16 лет приехал из небольшого города Коломна на вступительные в «Щуку» (Театральный институт имени Бориса Щукина). Программу подготовил минимальную: басню, прозу и стих. Думал, если уж я талантлив, то сразу возьмут! Мастер Родион Юрьевич Овчинников спросил, могу ли я прочитать что-то еще? Я ответил «Увы» и уехал сразу домой. Второй раз приехал поступать уже в 24 года. Поступил. Моим мастером был АлександруКоручеков, а Родион Юрьевич Овчинников был моим педагогом на курсе.

Почему вас нет в соцсетях?

Не то чтобы я этим пренебрегаю: на момент учебы в театральном институте удалил страницу «ВКонтакте», чтобы ничего не отвлекало от Уильяма Шекспира или изобразительного искусства. Сейчас я есть на «Фейсбук». Друзья говорят: «Заведи уже Instagram, тебе точно нужно!», не поверите, завел, буквально на днях.

О чем кино?

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» - в кино с 28 ноября

Возрастная категория: 6+