Краснодарский краевой суд ужесточил наказание лжезастройщику из Сочи

В Краснодаре судебная коллегия по уголовным делам краевого суда изменила приговор по уголовному делу в отношении лжезастройщиков Александра Баженова, Андрея Белькевича и Ишхана Закаряна, сообщила пресс-служба суда. Краевой суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, назначил Ишхану Закаряну наказание в виде 9,5 лет колонии общего режима вместо пяти лет колонии-поселения, как это было в приговоре суда первой инстанции.

Приговор в отношении Александра Баженова и Андрея Белькевича остался без изменений, они приговорены соответственно к 10 и 9,5 годам колонии общего режима, уточнили в суде. Лжезастройщики признаны виновными в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество. Как следует из материалов дела, в 2016—2017 годах Александр Баженов, Андрей Белькевич и Ишхан Закарян, не имея разрешения на возведение жилья и не обладая проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, заключали с доверчивыми гражданами договоры целевого займа, получая от них деньги якобы на строительство. Информация о продаже квартир размещалась в СМИ и сети Интернет. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила 46 млн руб. От преступных действий пострадали не только жители Краснодарского края, но и других регионов России, уточнили в суде.

Анна Перова, Краснодар