Слава КПСС с концертом в «Подземке»

13 декабря в лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161а) выступит известный рэп-исполнитель Слава КПСС. Артист нередко меняет псевдонимы: он же Соня Мармеладова, он же Гнойный, а настоящее имя — Вячеслав Машанов. В свои 29 лет музыкант пользуется большой популярностью среди молодежи, а его песни вызывают в обществе большой резонанс. В августе 2017 года на популярном рэп-баттле он победил известного рэпера Оксимирона, собственно, тогда-то он и получил максимальную узнаваемость среди любителей уличной музыки.

Начало в 19:00.

Цена билета: 500 руб.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: www.vk.com/event186286924