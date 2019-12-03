Со 2 по 14 декабря в Новосибирске проходит 13-й Международный рождественский фестиваль. За время существования фестиваля — а он проходит с 1995 года — на нем успели выступить 190 театральных и музыкальных коллективов из разных уголков мира. Общее число участников составило около 200 тысяч человек. Сибиряков ждут звездные гости и в этом году: группа «Калинов мост», Юрий Башмет, известные столичные актеры и многие другие. Кстати, маэстро Михаил Плетнев приедет в Новосибирск с собственным роялем Steinway — он играет исключительно на нем. С подробной программой фестиваля и ценами можно ознакомиться по ссылке: https://phil-nsk.ru/festivali/xiii-mezhdunarodnyy-rozhdestvenskiy-festival/

Возрастное ограничение: 12+