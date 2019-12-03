Сергей Лазарев с грандиозным шоу N-tour

16 декабря в ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11) с ярким и необычным шоу N-tour выступит любимец миллионов девушек Сергей Лазарев. Певец не раз доказывал свой талант, дважды он делал это на международном конкурсе «Евровидение» и дважды становился бронзовым призером этого конкурса. На концерте в Новосибирске прозвучат уже полюбившиеся песни из альбома «В эпицентре», который, по версии Муз-ТВ, в 2018 году стал лучшим альбомом и получил статус платинового в марте 2019 года. Сергей Лазарев в Новосибирске исполнит свои главные хиты и, конечно же, композицию Scream, с которой певец представлял Россию на «Евровидении» в этом году. Шоу будет сопровождаться яркими декорациями, 3D-инсталляциями, а также сложной хореографией и оригинальными костюмами.

Начало в 19:00.

Цена билета: 3000–4000 руб.

Возрастное ограничение: 12+