Гандбол для всех желающих

7 декабря в молодежном центре «Содружество» (ул. Кропоткина, 119/3) пройдет открытый городской турнир по гандболу для молодежных команд. Напомним, что гандбол — это командная игра с мячом (по шесть полевых игроков и вратарь в каждой команде), которая появилась больше 100 лет назад — в 1898 году. Новосибирцы смогут собрать собственную команду (до 10 человек), а если идти на игру не с кем — не переживайте! Вас определят в одну из команд. Возраст участников — от 16 до 30 лет. Регистрация команд по телефону: 8-913-474-82-79.

Начало в 10:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+