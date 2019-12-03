Подбросил наркотики на результат

Верховный суд Удмуртии смягчил приговор 34-летнему экс-замначальника отдела полиции №4 Ижевска Станиславу Сабиру, которого несколько лет назад признали лучшим сотрудником уголовного розыска в столице региона. Его осудили за превышение должностных полномочий и совершенные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Как отметили в следственном комитете Удмуртии, осужденный подкинул марихуану жителю региона, который ранее проходил по другому уголовному делу, и задержал его по подозрению в незаконном хранении и сбыте запрещенного вещества. В результате невиновного заключили под стражу. Однако в дальнейшем сотрудники ФСБ выявили фальсификацию результатов расследования. Потерпевшего освободили от наказания, а бывшего замначальника отдела полиции приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

Как сообщили в следственном отделе по Устиновскому району Ижевска СУ СКР по Удмуртии, Станислав Сабир был знаком с потерпевшим с 2015 года. «Станислав Сабир, занимая должность замначальника отдела полиции в Ижевске, выявил противоправную деятельность потерпевшего по даче взятки. В 2016 году у Сабира возник умысел, направленный на фальсификацию доказательств в совершении потерпевшим преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ — хранение наркотических средств и ст. 228.1 УК РФ — сбыт наркотических средств. В связи с чем Сабиром был разработан план по фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности о причастности потерпевшего к сбыту и хранению наркотических средств»,— пояснил “Ъ-Удмуртия” на условиях анонимности сотрудник следственного отдела.

В материалах суда потерпевший назван А. Агаевым. Следствие считает, что Сабир такими действиями хотел улучшить показатели служебной деятельности возглавляемых им оперативных подразделений отдела полиции и получить дальнейшее продвижение по службе.

По словам следователя, бывший сотрудник МВД «обеспечил помещение в тайник», расположенный в лесопосадке по ул. Барышникова в Ижевске, более 1 кг марихуаны и вместе с двумя своими сослуживцами, которые не знали о его преступном умысле, задержал там потерпевшего по подозрению якобы в сбыте наркотика «определенному лицу».

«Кроме того, при личном досмотре потерпевшего при нем было обнаружено более 10 г марихуаны. Наркотическое средство в одежду потерпевшего поместил Станислав Сабир лично. В результате за хранение и сбыт наркотиков в отношении потерпевшего возбудили уголовное дело, он был заключен под стражу, где находился более месяца. В дальнейшем в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ выявили факты, свидетельствующие о том, что в отношении потерпевшего были сфальсифицированы результаты оперативно-разыскной деятельности»,— отметил представитель СКР.

Он пояснил, что в результате дело в отношении потерпевшего было прекращено, в конце 2016 года его реабилитировали.

В 2007 году Станислав Сабир вошел в число лучших сотрудников уголовного розыска Ижевска по итогам городского конкурса «лучший по профессии». Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, 6 октября 2016 года полицейский был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.

Уголовное дело в отношении Станислава Сабира рассматривалось дважды. В первый раз обвинительный приговор отменили по результатам апелляции и отправили в суд для рассмотрения по существу. По результатам второго рассмотрения его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и лиши права занимать определенные должности сроком на два года и шесть месяцев. Однако второй приговор был также обжалован в Верховном суде Удмуртии самим осужденным, а также потерпевшим и помощником прокурора. Апелляционное определение было вынесено 31 октября 2019 года.

Согласно опубликованному на сайте Верховного суда определению, в ходе рассмотрения уголовного дела бывший сотрудник МВД частично признал вину, а именно в части фальсификации им результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении потерпевшего. Вину в превышении должностных полномочий и в хранении наркотиков он не признавал. В апелляционной жалобе адвокат осужденного указал, что суд неверно квалифицировал действия Станислава Сабира и пришел к выводу о его виновности по всем эпизодам, вследствие чего определил незаконно суровое наказание в виде длительного лишения свободы.Также, по мнению защиты, суд проигнорировал некоторые показания свидетелей и не учел того, что обнаруженная и изъятая в лесопосадке марихуана отличается по растительному составу от обнаруженной и изъятой из кармана куртки у потерпевшего.

Потерпевший и его адвокат сочли избранную в отношении осужденного меру наказания чрезмерно мягкой, поскольку, по их мнению, суд не в достаточной степени учел обстоятельства, связанные с тяжкими последствиями совершенного преступления и самим фактом совершения преступления сотрудником органа внутренних дел. Они просили усилить наказание осужденному, взыскав с него 1 млн руб. в счет возмещения морального вреда и 1,05 млн руб. в счет возмещения процессуальных издержек, понесенных на оплату услуг представителя. Гособвинитель также счел приговор суда незаконным, необоснованным и чрезмерно мягким. Он просил отменить приговор и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

В апелляционной жалобе сам осужденный указал, что суд, по его мнению,нарушил его право на защиту, а также допустил ряд других нарушений,дал неправильную оценку исследованным доказательствам. Он отметил, что полученная информация из регионального МВД о преступной деятельности Агаева давала ему основания для проведения оперативно-разыскного мероприятия, доказательств обратного судом он не получил. Некоторым обстоятельствам не была дана оценка в приговоре, следствие и суд не проверили версии о том, что наркотик потерпевшему в одежду положил другой человек, а в лесу запрещенное вещество оставил брат либо племянник потерпевшего, которые ранее «занимались наркотиками».Он указал, что экспертизой была подтверждена принадлежность следа, оставленного в лесополосе, обуви потерпевшего. Осужденный считает, что эти доказательства противоречат выводам суда о том, что потерпевший не заходил в лесопосадку. В жалобе он перечислил множество других противоречащих, по его мнению, моментов.

Кроме того, осужденный отметил, что расследование в отношении Агеева, а затем и его самого вел один и тот же следователь. По его мнению, обладая сведениями о возможной его причастности к совершению фальсификации, сотрудник СК не мог принимать к производству уголовное дело в отношении Сабира.

В результате в апелляционной жалобе Станислав Сабир просил оправдать его по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, ч. 2 ст. 228 УК РФ — приобретение и хранение наркотиков, а срок наказания по ч. 4 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности снизить. Также он просил уменьшить сумму процессуальных издержек в размере 200 тыс. руб., взысканных в пользу потерпевшего за услуги адвоката.

Верховный суд Удмуртии сохранил обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника МВД, но смягчил наказание с семи до шести лет девяти месяцев лишения свободы, лишил права занимать определенные должности сроком на два года три месяца, а также обязал возместить потерпевшему расходы в сумме 200 тыс. руб. на оплату вознаграждения своего представителя. В остальной части приговор суда оставили без изменения, апелляционные представления гособвинителя, адвокатов, потерпевшего и осужденного суд не удовлетворил.

Оксана Мымрина