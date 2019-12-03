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Сергей Волчков с юбилейным концертом

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4 декабря в ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11) выступит любимец миллионов — победитель второго сезона телепроекта «Голос» Сергей Волчков. Этого артиста отличают не только характерный тембр голоса — бархатный баритон, но также харизма и обаяние. Стоит отметить, что новосибирцев музыкант своими концертами балует нечасто, а каждое выступление собирает аншлаг — несколько сотен верных поклонников! Исполнит музыкант всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, песни из советских кинофильмов, а также хиты, написанные специально для него. Сергей Волчков признается, что на каждом концерте дарит зрителям частичку себя, а гости вечера уходят вдохновленные и счастливые.

Начало в 19:00.

Цена билета: 1600–3200 руб.

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