В Челябинске и Москве задержаны девять членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ России задержала в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». На конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Среди задержанных как граждане России, так и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. По данным ведовства, «по указанию зарубежных эмиссаров» задержанные проводили в России «целенаправленную работу по распространению идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти». В ходе обысков в местах жительства участников организации обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.