На Ставрополье до конца года планируют ввести 1 млн кв. м жилья

До конца этого года в Ставропольском крае планируют ввести около 1 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона. При этом власти региона планируют держать на контроле динамику цен на жилье и вместе с застройщиками и банками находить решения для повышения его доступности для жителей края. Сейчас в регионе строится 165 объектов, из них 32 уже перешли на новую систему финансирования с использованием эскроу-счетов. Этот механизм позволяет избежать появления новых обманутых дольщиков.

До конца года в регионе также планирую восстановить права 500 участников долевого строительства. Так, 97 владельцев квартир уже получили жилье, из них 83 в проблемном доме на ул. Чехова в Ставрополе. Еще176 человек получат денежные выплаты. Кроме того, будут завершены недостроенные объекты компании «Базис-строй» в Пятигорске на 227 квартир, из них 46 квартир в первом квартале следующего года получат дети-сироты.

Дарья Голякова